تركيا تبدأ التجارب السريرية الثالثة على لقاحها "توركوفاك"

قال الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، إن لقاح فيروس كورونا التركي، سيحمل اسم "توركوفاك" وأنه دخل المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.

وأضاف الرئيس التركي في اجتماع عبر الفيديو، بأنه تم البدء بالتجارب السريرية الثالثة للقاح.

وتم إعطاء أول جرعة من اللقاح لمتطوع وتم بثها على محطة "إن تي في" بشكل مباشر.

يذكر بأن تركيا بدأت في شهر يناير/كانون الثاني، بتطعيم مواطنيها بلقاح CoronaVac التابع لشركة Sinovac Biotech الصينية، بالإضافة لاستخدام لقاح "فايزر".

وسمحت السلطات التركية بالاستخدام الطارئ للقاح "سبوتنيك V" في أبريل/نيسان.

وبحسب إحصاءات وزارة الصحة، فقد تم تلقي أكثر من 43 مليون مواطن الجرعة الأولى من لقاحات فيروس كورونا في البلاد وأكثر من 14 مليون تلقوا الجرعة الثانية.