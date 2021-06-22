مقتل 5 من رجال الشرطة إثر هجوم مسلح في بوركينا فاسو

قُتل خمسة من عناصر الشرطة في بوركينا فاسو، وفُقد نحو 6 آخرون إثر هجوم مسلح شمالي البلاد.

وقال مصدر محلي لوكالة " سبوتنيك "، اليوم الثلاثاء، إن "5 من رجال الشرطة لقوا مصرعهم أمس في كمين نصبه مسلحون مجهولون على محور بارسالوغو فوبي شمالي بوركينا فاسو".

وأضاف المصدر أن "ستة من رجال الشرطة ما زالوا في عداد المفقودين، فيما تم العثور على 7 فروا بسبب شدة الهجوم على وحدتهم".

ويعد شمال بوركينا فاسو خاصة المنطقة القريبة من النيجر ومالي، المنطقة الأكثر تضررا من الهجمات المسلحة التي ينفذها مسلحو تنظيمي القاعدة و"داعش" [الإرهابيين المحظورين في روسيا وعدد كبير من الدول]، ويتنقل مسلحو الجماعات المسلحة الموالية لـ"داعش" والقاعدة في المنطقة الحدودية بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو.

وأرغم العنف المسلح السلطات في بوركينا فاسو على إخلاء بعض القرى الشمالية الحدودية مع النيجر وتجميع السكان في قرى أكبر لتأمينهم من أي هجوم.