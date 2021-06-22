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    لاجئون من منطقة تيغراي (إثيوبيا) يعبرون نهر ستيت على الحدود بين السودان وإثيوبيا، ديسمبر 2020

    خبير أممي: إريتريا تسيطر فعليا على أجزاء في تيغراي

    © REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH
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    قال خبير في حقوق الإنسان في الأمم المتحدة إن إريتريا لها "سيطرة فعلية" الآن على أجزاء من إقليم تيغراي الإثيوبي، مطالبا بانسحاب قواتها من الإقليم وإجراء تحقيق فوري في انتهاكاتها التي تشمل اختطاف لاجئين.

    وكان محمد عبد السلام بابكر مقرر حقوق الإنسان الخاص للأمم المتحدة في إريتريا يخاطب مجلس حقوق الإنسان بعد يوم من تقديم تقرير يصف انتهاكات القوات الإريترية في تيغراي والتي شملت تنفيذ إعدامات بمحاكمات موجزة واختطاف واختفاء اللاجئين الإريتريين هناك، بحسب "رويترز".

    تداعيات التصعيد العسكري في منطقة تيغراي - لاجئون من إثيوبيا في السودان 22 نوفمبر 2020
    © AFP 2021 / Ashraf Shazly
    إريتريا تتهم واشنطن بإشعال الحرب في تيغراي

    وأرسلت إريتريا قوات إلى تيغراي عقب إطلاق الجيش الإثيوبي هجوما على السلطات المحلية في الإقليم في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.

    وقال بابكر: "وفقا للمعلومات التي حصلت عليها، إريتريا لديها سيطرة فعلية على منطقة تيغراي... ولاسيما في معسكرين (هيتساتس وشيميلبا)"، مشيرا إلى معسكرات في تيغراي تأوي لاجئين من إريتريا.

    وقالت الأمم المتحدة إن اللاجئين الإريتريين تعرضوا للاعتداء والاختطاف من معسكرات على يد مسلحين يشتبه في أنهم قوات إريترية.

    وقال بابكر: "أماكن وجود اللاجئين الذين لا يزالون مفقودين، تمثل مصدر قلق بالغ حقا"، داعيا إلى إجراء تحقيق شامل من قبل هيئة مستقلة في هذه الادعاءات.

    وأدى القتال الذي اندلع في نوفمبر بين الحكومة الإثيوبية والسلطات المحلية في تيغراي إلى نزوح أكثر من مليوني شخص.

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