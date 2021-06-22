إصابة 3 من أفراد الجيش الإسرائيلي بكورونا رغم تلقيهم اللقاح

كشف متحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن إصابة 3 جنود بفيروس كورونا المستجد، على الرغم من حصولهم على اللقاح المضاد للفيروس.

ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، أن اثنين من الجنود وأحد عمال الجيش تبين إصابتهم بكورونا، أمس الاثنين.

وأشارت الصحيفة إلى أن المصابين الثلاثة أدخلوا العزل الصحي.

وهذه هي أول إصابات بفيروس كورونا تظهر في الجيش الإسرائيلي منذ الثاني من مايو/ أيار الماضي عندما أعلن الجيش عدم تسجيل إصابات للمرة الأولى خلال عام.

وطمأن المتحدث الجمهور في بيان بأن الجيش سوف يواصل العمل لحماية صحة جميع جنوده.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة في إسرائيل، فقد حصل نحو 75% من السكان من الفئات العمرية المؤهلة على لقاح فايزر، لكن ذلك لا يشمل سوى نسبة تتراوح من 2 إلى 4% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و15 سنة، حيث تم السماح لهم بالحصول على اللقاح في هذا الشهر.

وفي ظل تراجع حالات الإصابة من أكثر من 10 آلاف حالة في اليوم في يناير/ كانون الثاني إلى حالات محدودة للغاية في يونيو/ حزيران، رفعت إسرائيل تقريبا جميغ قيود التباعد الاجتماعي وسوف تفتح حدودها الشهر المقبل أمام السياح الذين تلقوا التطعيم.