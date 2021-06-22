تسجيل
18:35 GMT22 يونيو/ حزيران 2021
مباشر
    بحث
    كوفيد-19
    عدد المصابين:
     
    عدد المتعافين:
     
    عدد الوفيات:
     
    JHU CSSE
    فيروس كورونا تحت المجهر

    "دلتا بلس"... تحور جديد لكورونا ينذر بموجة وبائية واسعة النطاق تهزم اللقاحات

    © flickr.com / calendar news
    العالم
    انسخ الرابط
    0 41
    تابعنا عبر
    https://cdnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/0c/1046803162_0:0:2048:1153_1200x675_80_0_0_633d629de41cd0a89177d1ec6d0a0e35.jpg
    عربي - أخبار وآراء وراديو Sputnik
    https://arabic.sputniknews.com/world/202106221049329796-%D8%AF%D9%84%D8%AA%D8%A7-%D8%A8%D9%84%D8%B3-%D8%AA%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF-%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B1%D9%88%D9%86%D8%A7-%D9%8A%D9%86%D8%B0%D8%B1-%D8%A8%D9%85%D9%88%D8%AC%D8%A9-%D9%88%D8%A8%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B7%D8%A7%D9%82-%D8%AA%D9%87%D8%B2%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%82%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D8%AA/

    كشفت السلطات الهندية عن تسجيل إصابات بنوع جديد من فيروس كورونا "سارس كوف 2"، أطلقت عليه اسم "دلتا بلس"، والتي تركزت بشكل أساسي في ولاية ماهاراشترا إلى جانب بعض الحالات في عدد قليل من الولايات الأخرى.

    قالت سلطات الصحة في ولاية ماهاراشترا إنه تم تسجيل أكثر من 20 إصابة بالنوع الجديد، محذرة من أن المتغير الجديد من الفيروس يمكن أن يتسبب في موجة وبائية ثالثة داخل البلاد، مع الأخذ في الاعتبار أنه لم يتم تحديد التسلسل الجينومي بشكل كاف لمعرفة قدرته على الانتشار.

    ثنائي يرتدي كمامات واقية يسيران على خلفية لوحة إعلانية لدار السينما، وسط جائحة فيروس كورونا في واشنطن العاصمة، في 22 أبريل 2020.
    © AFP 2021 / Olivier Douliery
    السلالة "دلتا"... خوف جديد من كورونا يهدد الأمريكيين قبل اكتمال عملية التطعيم

    وتسعى ولاية ماهاراشترا للحصول على معلومات كاملة حول الأشخاص الذين تم اكتشاف إصابتهم بالمتغير الجديدة "دلتا بلس"، بما في ذلك تاريخ سفرهم، سواء تم تطعيمهم أم لا، وما إذا كانوا أصيبوا مرة أخرى، بحسب تقرير لصحيفة "ذا إيكونوميك تايمز" الهندية.

    متى اكتشف؟

    عرف المتغير الجديد من الفيروس لأول مرة في أوروبا في شهر مارس/ آذار الماضي، ومع ذلك، لم يتم التحدث عنها علانية سوى في الثالث عشر من يونيو/ حزيران الجاري.

    وفقا للعلماء، فإن متغير "دلتا" والذي يرمز إليه بـ"B.1.617.2" ويشير إلى المتغير السائد في الهند خلال الموجة الثانية التي ضربت البلاد، قد تحور أكثر ليشكل متغير "دلتا بلس" والذي يرمز إليه بـ(AY.1).

    يتطلع اختصاصيو الفيروسات لمعرفة ما إذا كان هذا المتغير الجديد قادرا على التهرب من المناعة الموجودة مسبقا بشكل أفضل من متغيري "دلتا" أو "بيتا".

    ما خصائصه؟

    بناءً على ما هو معروف حتى الآن، يعتبر "دلتا بلس" شديد العدوى، وهناك قلق متزايد في بعض الأوساط بعد تحذيرات الخبراء من أنه قد يُظهر مقاومة ضد علاجات مزيج الأجسام المضادة أحادية النسيلة مثل علاجات التي يتم تسويقها في الهند بأسعار باهظة.

    الوضع في بريطانيا مع ظهور سلالة كورونا الجديدة - مطار هيثرو في لندن، إنجلترا 21 ديسمبر 2020
    © AP Photo / Niklas Halle'n
    دراسة: السلالة الهندية لكورونا أكثر عدوى بنسبة 60 بالمئة من البريطانية

    أحد المخاطر المحتملة التي أثارت القلق في المجتمع الطبي هو أن المتغير الفيروسي الجديد لـ"سارس كوف 2" قد يكون قادرا على تجاوز المناعة التي يوفرها كل من اللقاح أو العدوى السابقة.

    ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يوجد دليل على أن هذا المتغير يمكن أن يكون أكثر قابلية للانتقال من غيره، كما يقول البروفيسور شهيد جميل، العضو السابق في اتحاد الجينوم لفيروس "سارس كوف 2" وأحد علماء الفيروسات الرئيسيين في الهند.

    إنه سبب للقلق وليس الذعر، وفقا لجميل والذي يقول إن مسألة ما إذا كان بإمكان "دلتا بلس" التغلب على المناعة الموجودة مسبقا بشكل أفضل من المتغيرات السابقة، سيتم التحقق منها لاحقا.

    هل ظهر في الهند فقط؟

    ينبع القلق من حقيقة أنه لا يُعرف سوى القليل جدا عن هذا المتغير، الموجود الآن في تسع دول؛ الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبرتغال وسويسرا واليابان وبولندا وروسيا والصين إلى جانب الهند.

    لماذا يقلق الخبراء؟

    قال أوم شريفاستافا، وهو عضو مجموعة العمل الخاصة بـ"كوفيد" في ولاية ماهاراشترا: "إنه أمر مقلق لأننا لا نعرف ما يكفي عن الكيفية التي سيتصرف بها. في المتغيرات التي رأيناها، كانت هناك بعض السيناريوهات المختلفة جدا التي قدمت نفسها".

    تطعيم أفراد الأسطول الشمالي الروسي على متن الفرقاطة الأميرال كاساتونوف بـ لقاح سبوتنيك V ضد فيروس كورونا في سيفيرومورسك، روسيا 2 ديسمبر 2020
    © Sputnik . Pavel Lvov
    "غاماليا": لقاح "سبوتنيك V" يقي من جميع سلالات كورونا... والتطعيم يحمي الحامل والجنين

    وأضاف شريفاستافا: "نعلم أن موجة دلتا في أجزاء أخرى من العالم شديدة العدوى وتنتشر بسرعة كبيرة ويمكن أن تؤثر على عدد كبير من الناس في غضون فترة زمنية قصيرة جدا".

    مثل متغير "دلتا"، الذي انتشر الآن إلى 80 دولة، يعتبر "دلتا بلس" شديد العدوى وسريع الانتشار، بحسب تقرير لشبكة "ndtv" الهندية، والذي أكد أنه رغم المخاوف، فإن انتشار هذا المتغير لا يزال منخفضا حتى الآن.

    وفقا لاتحاد الجينوم لفيروس "سارس كوف 2" يظهر "دلتا بلس" أيضا ارتباطا أقوى بمستقبلات خلايا الرئة ويحتمل أن يقلل من استجابة الأجسام المضادة الأحادية النسيلة.

    ويُعتقد أيضا، أنه قد يظهر مقاومة لبروتوكول العلاج الحالي لـ"كوفيد 19"، وهناك مخاوف بشأن ما إذا كانت اللقاحات الحالية ستكون فعالة ضده.

    وقالت الحكومة إنه في حين أن اللقاحين اللذين يتم استخدامهما في الهند، "كوفيشيلد" و"كوفاكسين"، فعالان ضد متغير "دلتا"، سيتم مشاركة البيانات حول كيفية تأثيرهما على "دلتا بلس" لاحقا.

    انظر أيضا:

    روسيا تصنع نسخة معدلة من لقاح "سبوتنيك V" مضادة للسلالة الهندية
    بوبوفا: روسيا تواجه الآن سلالات جديدة بعد أن منعت الموجة الثالثة من فيروس كورونا
    "غاماليا": لقاح "سبوتنيك V" يقي من جميع سلالات كورونا... والتطعيم يحمي الحامل والجنين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Sputnikالتعليق بواسطة Facebook
    الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    مولتيميديا
    مشجعة المنتخب البولندي
    مشجعات "يورو 2020" الجميلات
    الجيش الألماني في أفغانستان
    الجيش الألماني يترك خلفه الكثير من البيرة في أفغانستان
    السكتة القلبية المفاجئة
    السكتة القلبية المفاجئة... 5 أشياء تزيد خطرها
    تسجيل
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك