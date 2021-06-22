 طائرات الشبح في أولى المهمات القتالية ضد "داعش" من سفينة الملكة إليزابيث

انضمت مجموعة "كارير سترايك" في المملكة المتحدة إلى القتال ضد تنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا الاتحادية) بطائرات "إف- 35 بي" الأمريكية، والتي نفذت أولى مهامها القتالية من حاملة الطائرات البريطانية "إتش إس إم كوين إليزابيث".

و"إتش إم إس كوين إليزابيث" هي حاملة الطائرات التابعة للبحرية الملكية)، وفقا لما نقله موقع وزارة الدفاع البريطانية.

وهناك 18 طائرة بريطانية وطائرات إف-35 B الأمريكية على متن حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث"، وهو أكبر عدد يبحر على الإطلاق. وهذه الطائرات هي طائرات مقاتلة من الجيل التالي المتعددة الأدوار والمجهزة بأجهزة استشعار وأنظمة مهام وتكنولوجيا التخفي.

F-35bs flying for the first combat op from HMS Queen Elizabeth as they carry out a mission on Islamic State @smrmoorhouse thanks for having us on board. Real show of Global Britain 🇬🇧 pic.twitter.com/PccSHRjvpE — Danielle Sheridan (@SheridanDani) June 22, 2021

وتعد مجموعة "كارير سترايك 21" التي تقودها حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث"، هي أكبر تجمع للقوة البحرية والجوية لمغادرة المملكة المتحدة خلال جيل واحد، وهذا هو أول انتشار تشغيلي لها، وهو مشترك بين البحرية الملكية والقوات الجوية الملكية.

Some good coverage of Strike Group operations against Daesh in the media today.



This is what we offer. Fifth generation combat power ready to go – hour after hour, day or night. #DefeatDeash #CarrierStrike #CSG21 pic.twitter.com/mF4O6zvSRe — Commander UK Carrier Strike Group (@smrmoorhouse) June 22, 2021

وقال وزير الدفاع بن والاس: "إن القدرة على العمل من البحر باستخدام الطائرات المقاتلة الأكثر تقدمًا التي تم إنشاؤها على الإطلاق هي لحظة مهمة في تاريخنا، حيث توفر الطمأنينة لحلفائنا وتثبت القوة الجوية الهائلة للمملكة المتحدة لخصومنا".

وأوضح بن والاس بأن "مجموعة "كاريير سترايك" هي تجسيد مادي لبريطانيا العالمية واستعراض للقوة العسكرية الدولية التي من شأنها ردع أي شخص يسعى لتقويض الأمن العالمي".

Britain's newest aircraft carrier, ‘HMS Queen Elizabeth’, carries out ‘lion’s share’ of operations against ISIS in Iraq https://t.co/ft6jfanULb pic.twitter.com/x0GKvX1p9L — The National (@TheNationalNews) June 22, 2021

من جانبه، قال قائد مجموعة "كاريير سترايك" في المملكة المتحدة، ستيف مورهاوس: "ستُذكر مهمات حاملة الطائرات "إتش إم إس كوين إليزابيث" الأولى ضد تنظيم "داعش" باعتبارها لحظة مهمة في عمر هذه السفينة البالغ 50 عامًا".

وأضاف: "كما أنه يمثل مرحلة جديدة من انتشارنا الحالي. لقد حققنا حتى الآن نفوذاً دبلوماسياً نيابة عن المملكة المتحدة من خلال سلسلة من التدريبات والالتزامات مع شركائنا ونحن الآن على استعداد لتقديم الضربة القوية للقوة الجوية البحرية ضد عدو مشترك".

Photos of the UK F-35B’s conducting combat operations over Iraq in the last few days.



These are the first combat operations that have taken place from HMS Queen Elizabeth pic.twitter.com/6mUMtjdaPs — Intel Air & Sea (@air_intel) June 22, 2021

وتابع: "كما أن مشاركة "إتش إم إس كوين إليزابيث" وجناحها الجوي في هذه الحملة تبعث برسالة أوسع. فهي تبين السرعة والقوة التي يمكن بها لمجموعتنا التي تقودها المملكة المتحدة ضخ الجيل الخامس من القوة القتالية في أي عملية، وفي أي مكان في العالم، وبالتالي تقدم للحكومة البريطانية وحلفائنا خيارا عسكريا وسياسيا حقيقيًا".

من جانبه، قال الكابتن جيمس بلاكمور، قائد الجناح الجوي لحاملة الطائرات: "قوة البرق تعمل مرة أخرى ضد تنظيم "داعش"، هذه المرة تحلق من حاملة الطائرات في البحر، وهو ما يمثل عودة البحرية الملكية إلى عمليات الضربات البحرية لأول مرة منذ ذلك الحين. منذ حملة ليبيا قبل عقد من الزمان".