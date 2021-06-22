أمريكا تغلق عشرات المواقع الإخبارية الإيرانية والحوثية

أغلقت وزارة العدل الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عشرات المواقع الإلكترونية التابعة لوسائل إعلام إيرانية وقنوات تابعة لجماعة "أنصار الله" في اليمني، بحجة نشرها "معلومات مضللة".

القاهرة- سبوتنيك. وذكرت قناة العالم الإيرانية عبر "تويتر" أن "السلطات الأمريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الإنترنت".

ونُشرت على المواقع المذكورة عقب حجبها رسالة تفيد بأن "هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز، إنفاذا لقرار مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

ونقلت وكالة "أسوشيتد برس" عن مسؤول مطلع قوله، إن السلطات الأمريكية أزالت مجموعة من المواقع الإخبارية الإيرانية المرتبطة بالدولة واتهمتها بنشر "معلومات مضللة''، مضيفا أن الولايات المتحدة صادرت قرابة 30 موقعا إلكترونيا، معظمها مرتبط بجهود "التضليل الإيراني".

وتخوض طهران منذ أبريل/ نيسان، مفاوضات في فيينا مع مجموعة 4+1 (فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين) بمشاركة أميركية غير مباشرة، في محاولة لإحياء العمل بالاتفاق النووي.

في عام 2015، وقعت بريطانيا، ألمانيا، الصين، روسيا، الولايات المتحدة، فرنسا وإيران، خطة عمل شاملة مشتركة. وتضمن الاتفاق رفع العقوبات مقابل تقييد برنامج إيران النووي كضامن لعدم حصول طهران على أسلحة نووية.

وفي مايو/ أيار 2018، قرر الرئيس الأمريكي آنذاك، دونالد ترامب، الانسحاب من جانب واحد وإعادة فرض عقوبات صارمة على طهران.

ردا على ذلك، أعلنت إيران عن خفض تدريجي في التزاماتها بموجب الاتفاقية، وتخلت عن القيود المفروضة على الأبحاث النووية وأجهزة الطرد المركزي ومستوى التخصيب.

وتطالب طهران واشنطن برفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب قبل تراجعها عن الخطوات التي اتّخذتها بالتخلي عن الامتثال الكامل للاتفاق.