المستشارة الألمانية ميركل تتوقع إنفاقا "عملاقا" في السنوات المقبلة

قالت المستشارة الألمانية آنغيلا ميركل، اليوم الثلاثاء، إن ألمانيا سيتعين عليها أن تنفق مبالغ "عملاقة" في الأعوام القليلة القادمة.

وأشارت المستشارة الألمانية إلى الإنفاق الضخم سيكون لمساعدة البلاد في التغلب على التحديات البيئية والتكنولوجية حال انحسار جائحة فيروس كورونا.

وفي كلمة ألقتها في مؤتمر لاتحاد الصناعة الألماني، قالت ميركل إن "بعض القطاعات ستظل تحتاج إلى المزيد من المساعدة بعد الأزمة. وخصت بالذكر قطاع الرقائق الإلكترونية".

وأضافت، "بدون مساعدة من الدولة فإن توسيع إنتاج الرقائق الإلكترونية في أوروبا لن يكون ممكنا".

وتابعت ميركل، أنه "يجب إعادة الانضباط إلى المالية العامة في الأعوام المقبلة.