زلزال بقوة 5.8 درجة يضرب قرب ساحل بيرو

ضرب زلزال بقوة 5.8 درجة قرب ساحل بيرو، في ساعة مبكرة من اليوم الأربعاء.

وقالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، إن الزلزال ضرب على عمق 50.6 كيلو متر من الجنوب الغربي لمالا في بيرو.

وأشارت الهيئة إلى أن الزلزال وقع عند دائرة عرض (12.687 جنوبا) وخط طول (76.721 غربا).

ولم ترد أنباء عن وقوع ضحايا أو أضرار مادية.