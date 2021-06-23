صور أقمار صناعية تكشف نشاطا متزايدا في قاعدة الخميني الفضائية بإيران

كشفت صور أقمار صناعية حديثة نشاطا متزايدا في قاعدة الإمام الخميني الفضائية في إيران خلال الأيام القليلة الماضية.

وحسب شبكة "CNN"، فإن الصور الحديثة التي رصدتها شركات تجارية مثل "بلانيت" و"ماكسار" في 20 يونيو الجاري، كشفت عن نشاطات متزايدة في قاعدة الإمام الخميني الفضائية خلال الأيام الأخيرة.

وتظهر في الصور ناقلات وقود ومركبات دعم ومنصات متنقلة.

وتعقيبا على الصور، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) أوريا أورلاند، إن

"قيادة الفضاء الأمريكية على علم بأن إيران فشلت في إطلاق صاروخ إلى مدار حول الأرض في وقت مبكر من الشهر الجاري وتحديدا في 12 يونيو/حزيران".

ونقلت الشبكة عن مسؤولين أمريكيين، أنه لم يتضح بعد سبب فشل الإطلاق وفي أي مرحلة بالضبط فشلت العملية.

وتأتي هذه النشاطات الإيرانية في وقت تمر فيه العلاقات بين ظهران وواشنطن بمرحلة حرجة، حيث تخوض الدولتان مباحثات مكثفة للعودة إلى الاتفاق النووي الإيراني واحتمال تخفيف العقوبات المفروضة على إيران.