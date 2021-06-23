رئيسي: لن نسمح بضياع حقوق الشعب.. والعدالة ستكون محور عملنا

أكد الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي، أنه لن يسمح بضياع حقوق الشعب، مشددا على ضرورة تغيير الوضع في البلاد.

وقال رئيسي، خلال كلمة له في مدينة مشهد الإيرانية، إنه "على الجميع أن يعلم بأن المسؤولين في إيران وأعضاء حكومتها ينبغي أن يبذلوا جهودهم لخدمة الشعب"، لافتا إلى أن الحكومة في النظام الإسلامي هي خادمة للشعب، وذلك حسب " وكالة تسنيم " الإيرانية.

وأضاف: "في الاقتصاد يجب أن يكون المحور في عمل حكومتي العدالة. الشعب قد أدلى بصوته إلى التغيير، يجب أن يكون تغيير في البلاد لصالح أبناء الشعب وقيم الثورة ولصالح معيشة الشعب. الشعب يطالبنا أن لا نسمح بضياع أدنى حق له. ولن نسمح بضياع أي حق لأبناء الشعب".

وشدد الرئيس الإيراني المنتخب، على أن العدالة ستكون المحور في عمل حكومته، متعهدا باتخاذ قرارات سريعة لتطعيم الشعب الإيراني ضد وباء كورونا للحد من تضرر شرائح الشعب جراء الجائحة.

وأعلن وزير الداخلية الإيراني، عبد الرضا رحماني فضلي، أمس السبت، انتخاب إبراهيم رئيسي، رئيسا جديدا لإيران وحصوله على 17 مليونا و926 ألفا و345 صوتا من إجمالي أصوات الناخبين.

وتعهد الرئيس الإيراني المنتخب، إبراهيم رئيسي، بتنفيذ برنامجه الانتخابي، مشيرا إلى أن الشعب هو الفائز الرئيس في هذه الانتخابات. وقال: "لقد وفيتم بصدق بعهدكم بالأمس، واليوم قد جاء دوري أنا؛ خادمكم لأعدكم بأني سأفي بالعهد الذي قطعته معكم وألا أتوانى عن خدمتكم ولو للحظة".