اعتقال 32 مشتبها بانتمائهم إلى "داعش" في إسطنبول... فيديو

وحسب وكالة "الأناضول"، ألقت الشرطة التركية، فجر اليوم الأربعاء، القبض على 32 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).
#تركيا … الشرطة التركية تعتقل 32 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش" الإرهابي— ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 23, 2021
فرق شعبة مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمات متزامنة على 39 عنوانًا بإسطنبول، وآيدين وسيواسhttps://t.co/lSN5mypjaX pic.twitter.com/dq7yez7coo
وأضافت الوكالة إلى أن ذلك "تم في عملية أمنية مركزها مدينة إسطنبول، وشملت ولايتين أخريين".
وأوضحت أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، وولايتي آيدين (غرب)، وسيواس (شمال) نفذت عملية أمنية متزامنة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.
ووفقا للوكالة، نفذت العملية بدعم من القوات الخاصة، حيث تم اعتقال 32 شخصا من المشتبه بهم، إضافة إلى العثور على وثائق، ومواد رقمية.
كما أكدت الوكالة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
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