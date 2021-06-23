اعتقال 32 مشتبها بانتمائهم إلى "داعش" في إسطنبول... فيديو

أفادت وسائل إعلام تركية رسمية، بأن الأجهزة الأمنية التركية شنت حملة أمنية واسعة لإلقاء القبض على مشتبه بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي.

وحسب وكالة "الأناضول"، ألقت الشرطة التركية، فجر اليوم الأربعاء، القبض على 32 مشتبها بانتمائهم لتنظيم "داعش" الإرهابي (المحظور في روسيا).

#تركيا … الشرطة التركية تعتقل 32 مشتبهًا بانتمائهم لـ"داعش" الإرهابي

فرق شعبة مكافحة الإرهاب شنت حملة مداهمات متزامنة على 39 عنوانًا بإسطنبول، وآيدين وسيواسhttps://t.co/lSN5mypjaX pic.twitter.com/dq7yez7coo — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) June 23, 2021

وأضافت الوكالة إلى أن ذلك "تم في عملية أمنية مركزها مدينة إسطنبول، وشملت ولايتين أخريين".

وأوضحت أن فرق مكافحة الإرهاب بمديرية أمن إسطنبول، وولايتي آيدين (غرب)، وسيواس (شمال) نفذت عملية أمنية متزامنة لإلقاء القبض على المشتبه بهم.

ووفقا للوكالة، نفذت العملية بدعم من القوات الخاصة، حيث تم اعتقال 32 شخصا من المشتبه بهم، إضافة إلى العثور على وثائق، ومواد رقمية.

كما أكدت الوكالة أنه جار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.