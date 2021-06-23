إيران تعلن إحباط "عملية تخريبية" استهدفت مبنى منظمة الطاقة الذرية

أعلنت السلطات الإيرانية، اليوم الأربعاء، إفشال عملية تخريبية استهدفت أحد مباني هيئة الطاقة الذرية في مدينة كرج القريبة من العاصمة، دون التسبب في أي أضرار مادية أو بشرية.

وقالت وكالة " نور نيوز " الإيرانية، إنه "في صباح اليوم الأربعاء، فشلت عملية تخريبية ضد أحد مباني هيئة الطاقة الذرية الإيرانية في نواحي كرج ولم تتسبب في أي أضرار مادية أو بشرية".

وأضافت الوكالة: "بسبب الإجراءات الأمنية المشددة على المباني التابعة لهيئة الطاقة الذرية، تم إحباط عمل تخريبي صباح اليوم قبل أن يلحق الضرر بالمبنى، وفشل المخربون في تنفيذ خطتهم".

وتابعت "يتم التحقيق في هذه الحادثة وكذلك تحديد أسبابها ومتابعتها من قبل السلطات المختصة".

وكان التلفزيون الإيراني الرسمي، أعلن الأحد الماضي، أن محطة بوشهر للطاقة النووية توقفت بشكل طارئ عن العمل. ونقل التلفزيون الإيراني عن رخشاني مهر، نائب منسق شركة "توانير" لإنتاج وتوزيع الكهرباء في إيران، قوله: "مع الخروج الطارئ منذ ثلاثة أيام لمحطة الطاقة النووية بوشهر، فإننا نواجه منذ يوم أمس انخفاضًا قدره 1000 ميغاوات في إنتاج الكهرباء".

من جهتها، أكدت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الغلق المؤقت لمحطة بوشهر للطاقة جنوبي البلاد. وقالت المنظمة في بيان إنه "بعد حدوث خلل فني في محطة بوشهر للطاقة وبعد إخطار مسبق لوزارة الطاقة، تم إغلاق هذه المحطة مؤقتًا وفصلها عن شبكة الكهرباء الوطنية".

وأشارت إلى أنه "من المؤكد أنه بعد إصلاح الخلل الفني وخلال الأيام القليلة القادمة سيتم إعادة وصل هذه المحطة بشبكة الكهرباء الوطنية وتعود لإنتاج الطاقة الكهربائية كما كانت في السابق".