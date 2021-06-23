الدبيبة يلتقي وزير الخارجية التركي على هامش "برلين 2"

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبد الحميد دبيبة، اجتماعا مشتركا مع وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، لبحث تنسيق المواقف خلال مؤتمر "برلين 2".

ذكرت ذلك الصفحة الرسمية لحكومة الوحدة الوطنية الليبية، على "تويتر"، مشيرة إلى أن الدبيبة التقى مولود جاويش أوغلو، في اجتماع حضرته وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش.

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية السيد عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم مع وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، بحضور وزيرة الخارجية والتعاون الدولي السيدة نجلاء المنقوش.

وتم خلال اللقاء مناقشة العلاقات السياسية بين البلدين، والعمل على تنسيق المواقف خلال مؤتمر برلين 2. pic.twitter.com/fZllrvEPUF — حكومة الوحدة الوطنية (@GovernmentLY) June 23, 2021

وبحث الجانبان خلال اللقاء تنسيق مواقفهما خلال المؤتمر، الذي تستضيفه ألمانيا بشأن الأوضاع في ليبيا، إضافة إلى التطرق للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وتشارك الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، في "مؤتمر برلين 2"، الذي يعقد اليوم الأربعاء، 23 يونيو/ حزيران 2021.

ويهدف المؤتمر إلى بحث سبل إجراء الانتخابات الليبية الرئاسة والتشريعية، المقررة نهاية العام، إضافة إلى بحث آليات خروج المرتزقة والقوات الأجنبية في أقرب وقت ممكن.

كما يبحث المشاركون في المؤتمر من وزراء خارجية الدول المعنية بالنزاع في ليبيا، ما تم إنجازه في ملف المصالحة الليبية وفقا لما تم إقراره في مخرجات مؤتمر "برلين 1".

يذكر أن مؤتمر برلين 1، تم عقده في 19 يناير/ كانون الثاني 2020 برعاية الأمم المتحدة، بينما يشارك الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مؤتمر اليوم بكلمة عبر الفيديو.