تأكيد أمريكي ألماني على ضرورة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها وسحب القوات الأجنبية

أكدت الولايات المتحدة وألمانيا، اليوم الأربعاء، ضرورة إجراء الانتخابات التشريعية الليبية في موعدها المقرر في كانون الأول/ديسمبر المقبل، وأيضا ضرورة إخراج كافة القوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

القاهرة - سبوتنيك . قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس على هامش مؤتمر برلين الثاني حول الأزمة الليبية: "ندعم دولة ليبيا الموحدة المستقلة الخالية من التدخلات الأجنبية لأن هذا مهم لاستقرار المنطقة".

وأضاف بلينكن: "يجب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها في كانون الأول/ديسمبر المقبل وسحب كل القوات الأجنبية من ليبيا وأيضا تثبيت وقف إطلاق النار".

من جانبه قال وزير الخارجية الألماني: "نشدد على ضرورة توحيد القوات العسكرية في ليبيا وإجراء الانتخابات في موعدها وأن تتقدم العملية الديمقراطية وسحب المقاتلين الأجانب من البلاد".

في السياق ذاته، أصدرت وزارة الخارجية الألمانية بيانا قبل ساعات من انطلاق مؤتمر برلين 2، مؤكدة أن المؤتمر الأول حول ليبيا، الذي عقد قبل عام ونصف العام، عمل على تمهيد المسرح الليبي لعملية سياسية داخلية تحت رعاية الأمم المتحدة.

وذكر المركز الألماني للإعلام التابع لوزارة الخارجية الألمانية، في بيان توضيحي عن المؤتمر، أن الوضع في ليبيا تحسن بشكل ملموس بعد عام ونصف العام من مؤتمر برلين الأول، مشيرًا إلى أن وقف إطلاق النار ساري المفعول منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2020، ويتم تنفيذه خطوة بخطوة، كما تم تكليف الحكومة المؤقتة بالإعداد للانتخابات الوطنية في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وكانت ألمانيا، أعلنت أنها ستنظم بمشاركة الأمم المتحدة مؤتمرا بشأن ليبيا في العاصمة برلين اليوم الأربعاء 23 يونيو/ حزيران الجاري، مؤكدة أن الحكومة الانتقالية في ليبيا ستشارك لأول مرة في محادثات برلين التي بدأت بمؤتمر في يناير/ كانون الثاني 2020.