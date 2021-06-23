البيت الأبيض: متغير "دلتا" يشكل أكبر تهديد لجهود القضاء على الجائحة

قال كبير المستشارين الطبيين للبيت الأبيض، أنتوني فاوتشي، مساء أمس الثلاثاء، إن متغير "دلتا" شديد العدوى من فيروس "سارس كوف 2"، والذي عرف في الهند لأول مرة، يمثل "أكبر تهديد" لمحاولة الأمة القضاء على وباء "كوفيد 19".

وأوضح فاوتشي خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض حول الوباء، أن "دلتا" يشكل الآن نحو 20% من جميع الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة، ارتفاعا من 10% قبل نحو أسبوعين، حسبما نقلت شبكة "سي إن بي سي".

وأضاف أنه يبدو أن دلتا يتبع نفس النمط مثل "ألفا"، وهو المتغير الذي تم العثور عليه لأول مرة في المملكة المتحدة، مع تضاعف الإصابات في الولايات المتحدة كل أسبوعين تقريبا.

وقال:

على غرار الوضع في المملكة المتحدة، يمثل متغير "دلتا" حاليا أكبر تهديد في الولايات المتحدة لمحاولتنا القضاء على كوفيد- 19.

تأتي تعليقات فاوتشي بعد أن حثت مديرة مركز السيطرة على الأمراض، الدكتورة روشيل والينسكي، الأمريكيين يوم الجمعة، على التطعيم ضد "كوفيد"، قائلة إنها تتوقع أن يصبح "دلتا" النسخة المهيمنة لفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

تشير الدراسات إلى أنها (سلالة دلتا) أكثر قابلية للانتقال بنحو 60% من "ألفا"، والتي كانت معدية أكثر من السلالة الأصلية التي ظهرت في ووهان الصينية أواخر عام 2019.