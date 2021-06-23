الولايات المتحدة تبحث علاقة التهاب القلب بلقاحي "فايزر" و"مودرنا"

يجتمع مستشارون للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (سي.دي.سي)، اليوم الأربعاء، لبحث وتقييم علاقة محتملة بين حالات نادرة من التهاب عضلة القلب ولقاحات الوقاية من كوفيد-19 التي أنتجتها "فايزر-بيونتيك" و"مودرنا".

وقالت وكالة "رويترز" إن المراكز الأمريكية تحقق منذ عدة أشهر في حالات التهاب في القلب حدثت بالأساس لذكور شباب، فيما ترى وزارة الصحة الإسرائيلية صلة محتملة بين مثل تلك الحالات ولقاح "فايزر".

من جانبها صرحت روشيل ولنسكي، مديرة المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، بأن اجتماع اللجنة المقرر أن يبدأ الساعة 11 صباحا بالتوقيت المحلي (15:00 بتوقيت جرينتش) سيقدم تفاصيل عن أكثر من 300 حالة مؤكدة لالتهاب عضلة القلب والتهاب الغلاف المحيط بالقلب من بين أكثر من 20 مليون مراهقا وبالغا تلقوا اللقاح في الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق، كشفت دراسة علمية أن لقاح "فايزر" المضاد لفيروس كورونا المستجد، مرتبط بزيادة معدلات الإصابة بـ "فرفرية نقص الصفيحات التخثرية"، وهو أحد أمراض الدم النادرة.

وبحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية، فإن هذا مرض مناعي يسبب تجلط الدم في أعضاء مختلفة من الجسم.

ووفقا للمعهد الوطني للصحة في إسرائيل، فإن هذه التجلطات يمكن أن تحد أو تمنع تدفق الدم المتشبع بالأكسجين إلى أعضاء أساسية مثل المخ والكليتين والقلب، وهو ما يؤدي إلى حدوث مشكلات صحية خطيرة.

وقال الباحثون المشاركون في الدراسة إنهم انتبهوا للمشكلة بعد أن لاحظوا زيادة مفاجئة في الإصابة باضطراب "فرفرية نقص الصفيحات التخثرية".

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم اكتشاف 4 حالات إصابة خلال شهر واحد مقارنة بحالتين أو ثلاثة خلال عام في السابق.