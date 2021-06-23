مقتل 3 أشخاص إثر انفجار شرقي باكستان

قُتل 3 أشخاص وأصيب 14 آخرين، اليوم الأربعاء، إثر انفجار سيارة مفخخة قرب نقطة أمنية في مدينة لاهور شرقي باكستان.

القاهرة - سبوتنيك. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية (أ ف ب) عن إنام غني قائد شرطة الإقليم، قوله إن "الانفجار وقع خارج منزل يقع بالقرب من نقطة تفتيش تابعة للشرطة"، مضيفا: "تقييمنا هو أن الهدف الأكثر وضوحا كان الشرطة وقوات الأمن".

وأكد غني "أن الانفجار يعامل على أنه حادث إرهابي".

كما أكد ناطق باسم شرطة لاهور أن "ثلاثة قتلوا وأصيب 14 آخرين بينهم أربعة حالتهم خطيرة إثر هذا الهجوم".

وتابع المسؤول الباكستاني "أن الشرطة لم تتمكن بعد من تحديد ما إذا كان تفجيرًا انتحاريًا أو متفجرات تم تفجيرها عن بُعد".

هذا وانخفضت وتيرة التفجيرات في المدن الباكستانية الرئيسية بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، بعد حملة أمنية واسعة النطاق على الجماعات المتشددة في المناطق الحضرية إلى جانب سلسلة من العمليات العسكرية التي تستهدف معاقل المتشددين على طول الحدود الأفغانية.