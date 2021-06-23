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    البرلمان الإيراني

    مشروع قرار في البرلمان الإيراني يمنع أي مسؤول من إجراء مباحثات مع أمريكيين

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    قالت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الأربعاء، إن "البرلمان سيبحث مشروع قرار يفرض منع دخول صحفيين أمريكيين وبريطانيين إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

    الرئيس الإيراني حسن روحاني ومدير مكتب الرئاسة الإيرانية محمود واعظي ووزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف
    © AFP 2021 / -
    أول تعليق من طهران على إغلاق أمريكا بعض المواقع الإيرانية
    وأفادت وكالة "خانه ملت" التابعة للبرلمان الإيراني إن: "لجنة الأمن القومي والسياسية الخارجية في البرلمان قدمت مشروع قرار يفرض منع دخول صحفيين أمريكيين وبريطانيين إلى البلاد".

    وأضافت الوكالة، أن "مشروع القرار في البرلمان الإيراني يمنع أيضا المسؤولين الإيرانيين من إجراء مباحثات مع مسؤولين أمريكيين".

    وتابعت: "مشروع القرار يلزم أيضا وزارة الثقافة والإرشاد الإسلامي الإيرانية وهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية بدعم إنتاج أعمال ثقافية وفنية مناهضة للغطرسة الغربية".

    وكانت وزارة العدل الأمريكية، وأعلنت في وقت سابق اليوم، الاستيلاء على 36 موقعا إلكترونيا يستخدمها اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني وكتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية".

    وقالت الوزارة الأمريكية، في بيان، إن "حكومة الولايات المتحدة استولت على 33 موقعا يستخدمه اتحاد الإذاعة والتلفزيون الإيراني، و3 مواقع تستخدمها كتائب حزب الله، لانتهاكها العقوبات الأمريكية".

    من جهتها، ذكرت قناة العالم الإيرانية، عبر "تويتر"، أن "السلطات الأمريكية تحجب مواقع قنوات العالم والمسيرة واللؤلؤة وفلسطين اليوم ونبأ والكوثر على الإنترنت". ونشرت على المواقع المذكورة عقب حجبها رسالة تفيد بأن "هذا النطاق تم الاستيلاء عليه من قبل حكومة الولايات المتحدة، بناء على مذكرة حجز.. إنفاذا لقرار مكتب الصناعة والأمن ومكتب إنفاذ قوانين التصدير ومكتب التحقيقات الفيدرالي".

    بدوره، وصف محمود واعظي، مدير مكتب الرئيس الإيراني، القرار الذي اتخذته واشنطن بإغلاق بعض المواقع الإعلامية الإيرانية، بأنه "خطوة غير بناءة" في ظل المفاوضات التي تجري في فيينا حول الاتفاق النووي، فيما قال وزير الاتصالات الإيراني آذري جهرمي إن "أمريكا تقوم بفرض الحظر الشامل على إيران، وإغلاق المواقع دليل على إفلاسها".

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