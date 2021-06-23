وزارة الدفاع البريطانية ترد على بيان انتهاك مدمرتها الحدود الروسية

قالت وزارة الدفاع البريطانية، اليوم الأربعاء، في تعليقها على بيان موسكو بشأن اختراق المدمرة البريطانية "إتش إم إس ديفندر" مياه الحدود الروسية بشكل غير قانوني، إنه لم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية من الجانب الروسي.

وأكدت الوزارة أيضا أن "سفينتها كانت تمر بسلام عبر المياه الأوكرانية ولم تنتهك القانون الدولي لأمن الحدود البحرية بين الدول".

وكتبت وزارة الدفاع البريطانية على صفحتها الرسمية "تويتر" إنه "لم يتم إطلاق أي طلقات تحذيرية على "إتش إم إس ديفندر"، تقوم السفينة البحرية الملكية بمرور بريء عبر مياه الإقليم الأوكراني وفقا للقانون الدولي".

No warning shots have been fired at HMS Defender.



The Royal Navy ship is conducting innocent passage through Ukrainian territorial waters in accordance with international law. — Ministry of Defence Press Office (@DefenceHQPress) June 23, 2021

وتابعت الوزارة: "نعتقد أن الروس كانوا يمارسون إطلاق النار في البحر الأسود وحذروا المجتمع البحري مسبقًا من أنشطتهم. ولم يتم توجيه أي من الطلقات إلى مدمرة "إتش إم إس ديفندر"، ولا نعترف بالادعاء القائل بإلقاء قنابل على طول الطريق".

وفي وقت سابق من اليوم، كانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت أن قوات أسطول البحر الأسود وقوات أمن الحدود أطلقت عدة طلقات تحذيرية بعد أن خرقت مدمرة البحرية البريطانية "ديفندر" المياه الإقليمية لروسيا. وتم استدعاء الملحق العسكري لسفارة المملكة المتحدة على خلفية ما حدث.