بوريل: أمام "برلين 2" هدفان حاسمان لإنهاء الأزمة الليبية

قال ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل، إن مؤتمر برلين 2، حول الأزمة في ليبيا سيكون له هدفان أساسيان لإنهاء الأزمة الليبية، بمساعدة الأطراف المشاركة في المؤتمر.

وكتب بوريل، على "تويتر"، إن النسخة الثانية من مؤتمر برلين حول الأزمة الليبية، التي يشارك فيها تحققت بفضل جهود وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

In Berlin for the 2nd Libya conference - thank you @HeikoMaas and @antonioguterres for making today’s meeting happen.



Two crucial milestones ahead of us:

- organisation of elections in Libya

- full implementation of the ceasefire agreement.



EU will continue to provide support. pic.twitter.com/jz0YVtYTy9 — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) June 23, 2021

وأوضح ممثل السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي أن المؤتمر لديه هدفان رئيسيان هما إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في موعدها المقرر، والتنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقال بوريل إن الاتحاد الأوروبي سيواصل العمل لدعم جهود حل الأزمة الليبية.

وتؤكد جميع الأطراف المشاركة في مؤتمر برلين 2، على أهمية خروج المقاتلين الأجانب من ليبيا، والالتزام بوقف إطلاق النار وإجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وهي ذات المطالب التي أكد عليها رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء.

وطالب الدبيبة من الدول المشاركة في مؤتمر برلين الثاني تقديم العون في ردع من وصفهم بـ "معرقلي العملية السياسية في البلاد".

وتستضيف ألمانيا المؤتمر الثاني حول الأزمة الليبية، اليوم الأربعاء، لدعم المصالحة في ليبيا والتأكيد على مخرجات مؤتمر برلين 1، الذي انعقد العام الماضي.

وتشارك في المؤتمر عدة أطراف ومنظمات دولية أبرزها الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إضافة إلى مصر وليبيا وتركيا وإيطاليا، إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي.