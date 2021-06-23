الملياردير وارن بافيت يستقيل من مؤسسة "غيتس" ويتنازل عن 4 مليارات دولار

قرر الملياردير الأمريكي، وارن بافيت، أحد أغنى الأشخاص في العالم، الاستقالة من منصبه في مؤسسة "بيل وميليندا غيتس"، حيث شغل مركز "وصي غير نشط" لسنوات في المؤسسة التي يسهم فيها بأمواله.

وقال بافيت في تعليقات حول مشاركات شركته السنوية لخمس مؤسسات: "أستقيل الآن من هذا المنصب، تماما كما فعلت في جميع مجالس الإدارة بخلاف بيركشاير (شركته)"، حسبما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال".

تأتي استقالة بافيت من مجلس إدارة مؤسسة "غيتس" في وقت غير مؤكد بالنسبة لمسار المنظمة بعد أن أعلن المؤسسان بيل غيتس وميليندا فرينش غيتس عزمهما على الطلاق.

قاد الزوجان المؤسسة على مدى عقدين من الزمن لتوجيه مليارات الدولارات إلى أكثر من عشرين مجالا، بما في ذلك القضاء على شلل الأطفال والأمراض المعدية والمساواة بين الجنسين والتعليم والتنمية الزراعية في الولايات المتحدة.

وأعلن رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "بيركشاير"، في بيان يوم الأربعاء، يفصل أفكاره حول العمل الخيري والحكومة والجمهور، وقال أيضا إنه يتنازل عن 4.1 مليار دولار من أسهم شركة "بيركشاير هاثاواي" للمؤسسات الخمس.

وقال بافيت إنه الآن في منتصف الطريق من خلال التعهد الذي قطعه في عام 2006، لتوزيع جميع أسهمه في "بيركشاير" - أكثر من 99% من صافي ثروته - للأعمال الخيرية.

وأضاف: "على مدى عقود عديدة، جمعت مبلغا يكاد يكون غير مفهوم ببساطة عن طريق القيام بما أحب أن أفعله. الاهتمام المركب، والمسار الطويل، والزملاء الرائعون وبلدنا المذهل، ببساطة قد مارسوا سحرهم".