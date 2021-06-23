هايكو ماس: تركيا أشارت خلال المؤتمر حول ليبيا إلى وجودها النظامي في مجال التدريب

قال وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، اليوم الأربعاء، خلال مؤتمر "برلين 2" حول الأزمة في ليبيا، إن تركيا أشارت إلى أن هناك فرق بين المرتزقة في الأراضي الليبية ووجودها النظامي في مجال التدريب العسكري.