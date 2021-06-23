السجن مدى الحياة لرئيس الوزراء الإيفواري السابق بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر"

قضت محكمة في العاصمة الإيفوارية أبيدجان بالسجن مدى الحياة على رئيس الوزراء السابق غيوم سورو، بتهمة "تعريض أمن الدولة للخطر"، بسبب شروعه بتنفيذ انقلاب على السلطة نهاية عام 2019.

الرباط- سبوتنيك. وقال مصدر قضائي لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء: "قضت محكمة في أبيدجان بالسجن مدى الحياة على غيوم سورو بتهمة تعريض أمن الدولة للخطر".

وأضاف: "كما قضت المحكمة بسجن باقي المتهمين الرئيسيين ومن بينهم القياديان سليمان كاماغاتي وأفوسي بامبا، والوزير السابق توري موسى بالسجن لمدة 20 عاما بتهمة التآمر ومحاولة النيل من سلطة الدولة ونشر أخبار كاذبة والإساءة للمؤسسات وعملها".

وبدأت محاكمة سورو غيابيا، كونه يقيم خارج البلاد خوفا من الملاحقة والسجن، منتصف الشهر الماضي في أبيدجان.

في ديسمبر/ كانون الأول 2019، أصدرت السلطات القضائية في كوت ديفوار مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي والزعيم السابق للمتمردين غيوم سورو، بعد أن اتهمته النيابة العامة "بمحاولته النيل من سلطة الدولة ومن وحدة الوطن"، وذلك عبر اتهامه بالتخطيط لتنفيذ انقلاب ضد الرئيس الحسن واتارا.

كما قضت السلطات القضائية في كوت ديفوار، منتصف العام الماضي، بالسجن غيابيا 20 عاما، على رئيس الحكومة السابق غيوم سورو، بتهمة "الاختلاس وتبييض الأموال".

وكان سورو مقربا من الرئيس الإيفواري الحسن واتارا وتولى في عهده رئاسة الحكومة، لكن العلاقات بين الرجلين تدهورت، ويقول محللون إن وتارا لا يريد وصول سورو للرئاسة.