لأول مرة في حكومة بينيت... إسرائيل تصادق على بناء وحدات جديدة في المستوطنات

صادقت إسرائيل، اليوم الأربعاء، على 31 مخطط بناء في المستوطنات القائمة في الضفة الغربية، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ تنصيب حكومة نفتالي بينيت في وقت سابق من الشهر الجاري.

وعلى ما أفادت قناة "كان" الرسمية، صادقت اللجنة الفرعية للاستيطان التابعة للإدارة المدنية الإسرائيلية على 31 مخطط بناء صغير نسبيا، في مراحل اعتماد مختلفة، بعضها نهائي وبعضها قيد التنفيذ.

وأوضحت القناة أن من بين مخططات البناء مدرسة خاصة في مستوطنة "الكانا"، ومول تجاري في منطقة "ميشور أدوميم" الصناعية التابعة لمستوطنة "معاليه أدوميم" شرق القدس، ووحدات سكنية في مستوطنة يتسهار".

من جانبه، عبر مجلس "يشع" (منظمة جامعة للمجالس البلدية للمستوطنات في الضفة الغربية)، عن عدم رضاه بالخطوة، داعيا اللجنة إلى الاجتماع مجددا والمصادقة على مخططات بناء واسعة النطاق في جميع أنحاء مستوطنات الضفة.

وكانت حكومة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتنياهو قد وافقت قبل أيام من أداء جو بايدن اليمين الدستورية كرئيس لأمريكا في يناير/كانون الثاني الماضي، على بناء نحو 700 وحدة سكنية في 6 مستوطنات في الضفة.

وانتقد وزير الخارجية الحالي يائير لابيد (رئيس المعارضة آنذاك)، قرار حكومة نتنياهو، قائلا: "هذه خطوة غير مسؤولة. لم تتسلم إدارة بايدن السلطة بعد، وتقودنا الحكومة بالفعل إلى مواجهة غير ضرورية... حكومة عاقلة لا تبدأ معركة غير ضرورية مع رئيس أمريكي جديد".

يشار إلى أن حكومة بينيت كانت قد أدت اليمين الدستورية في 13 من الشهر الجاري بعد حصولها على ثقة أغلبية أعضاء الكنيست.

ويتناوب على رئاسة الحكومة الجديدة بحسب الاتفاق الائتلافي بينيت ولابيد، ويشغل الأخير حاليا منصب وزير الخارجية في الحكومة الجديدة.