إسبانيا تعلن تطعيم نصف سكانها بلقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأربعاء، تطعيم نصف سكان البلد الأوروبي البالغ عددهم 47 مليون نسمة بجرعة واحدة على الأقل من لقاح كورونا، وتطعيم 32% من السكان أو ما يزيد على 15 مليون نسمة بجرعتين.

ومع تلقي 680540 شخصا اللقاح خلال الـ 24 الساعة الماضية، تكون إسبانيا قدمت 37.6 مليون جرعة لقاح، وهو ما يضعها في المسار الصحيح للوصول إلى هدف الحكومة المتمثل في تطعيم 70% من السكان بشكل كامل بنهاية أغسطس/ آب، بحسب "رويترز".

وفي ظل تراجع أعداد حالات الإصابة خلال الأسابيع الماضية، تستعد إسبانيا لرفع قيد ارتداء الكمامات خارج المنزل اعتبارا من يوم السبت، مثلما أعلن رئيس الوزراء بيدرو سانشيز، الأسبوع الماضي.

وقالت وزيرة الصحة كارولينا دارياس للصحفيين، اليوم: "لن يكون من الضروري أن تستخدم الكمامات خارج المنزل وفي الأماكن المفتوحة طالما يمكن الحفاظ على مسافة متر ونصف".

وأبدت الوزيرة القليل من القلق بشأن انتشار سلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا.

وأضافت: "نحن على دراية كبيرة جدا بسلالة دلتا. قدمنا أقصى درجة من الاهتمام. لقد فعلنا هذا مع متحور ألفا الذي لم يكن له أي تأثير على المستشفيات. نعرف كيف نوقف الفيروس في أي من سلالته المتحورة".

وأدى وباء كورونا إلى وفاة 80748 شخصا، في إسبانيا، التي بلغ إجمالي عدد حالات الإصابة فيها 3،773،032 حالة.