رئيس الأركان الإسرائيلي يبلغ مسؤولين أمريكيين بإمكانية اندلاع مواجهة جديدة مع غزة قريبا

أبلغ رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، مسؤولين أمريكيين بأن هناك احتمال كبير باندلاع مواجهة جديدة مع الفصائل الفلسطينية في بقطاع غزة قريبا.

وقال كوخافي خلال لقاء جمعه في واشنطن بمستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، إن هناك "احتمال معقول" باندلاع جولة قتال جديدة في غزة.

وأفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية أن كوخافي استعرض مع سوليفان "الدروس المستفادة من العملية العسكرية الأخيرة في قطاع غزة والصعوبات التي تعترض عملية التسوية في ظل فشل المحادثات بين مصر وحماس".

وتشترط إسرائيل أن تعيد حركة "حماس" 4 أسرى ومفقودين لديها إلى تل أبيب قبل السماح بإعادة إعمار قطاع غزة المتضرر بشدة جراء الحرب الأخيرة التي استمرت 11 يوما الشهر الماضي، بينما ترفض "حماس" ذلك وتقول إن إعادة الإسرائيليين الأربعة يجب أن يحدث في إطار صفقة لتبادل الأسرى.

הרמטכ"ל כוכבי ליועץ לביטחון לאומי של ארה"ב: ישנו סיכוי סביר לעימות צבאי נוסף בעזה כבר בזמן הקרוב. כוכבי הציג בפניו גם דרכים למניעת נשק גרעיני מאיראן. הדיווח של @ItayBlumental ב-#חדשותהערב pic.twitter.com/JclU18dfTl — כאן חדשות (@kann_news) June 23, 2021

وأضافت القناة أن كوخافي ناقش مع المسؤول الأمريكي الملف النووي الإيراني، مضيفة: "يتعين على إيران أن تقرر غدا ما إن كانت ستمدد اتفاقها مع وكالة الطاقة الذرية، وهو ما سيحدد وجهتها في السنوات المقبلة".

وتابعت: "عرض كوخافي على سوليفان سبل منع حيازة إيرن اسلحة نووية بالتعاون مع الأمريكيين، سواء كانت إجراءات سياسية أوغيرها".