الملكة إليزابيث تعود إلى اجتماعها الأسبوعي الذي حرصت عليه منذ 69 عاما

عادت الملكة إليزابيث الثانية، اليوم الأربعاء 23 يونيو/حزيران، إلى ممارسة عادة اجتماعها الأسبوعي مع رئيس الوزراء، الذي حرصت عليه منذ 69 عاما، منذ توليها العرش البريطاني عام 1952.

ونشر الحساب الملكي البريطاني عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة للاجتماع اليوم بين الملكة إليزابيث ورئيس الوزراء، بوريس جونسون.

وكانت الملكة إليزابيث قد أوقفت اجتماعاتها الأسبوعية مع رئيس وزرائها جونسون، منذ اندلاع جائحة فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19" في البلاد.

Today The Queen received the Prime Minister at Buckingham Palace. This is the first of their weekly Audiences to take place in person since the pandemic began.



Her Majesty has held a weekly Audience with her Prime Minister throughout her reign. pic.twitter.com/ONPCOtWPfj — The Royal Family (@RoyalFamily) June 23, 2021

​وكانت ملكة بريطانيا (95 عاما) قد استقبلت قبل أيام الرئيس الأمريكي جو بايدن وزوجته في باحة قلعة ويندسور، منزل العائلة المالكة منذ ما يقرب من ألف عام، حيث قضت معظم وقتها منذ تفشي جائحة فيروس كورونا.

وقال قصر بكنغهام إنهما بعد وصولهما سيقوم حرس الشرف بإلقاء التحية الملكية وسيتم عزف النشيد الوطني الأمريكي.

والتقت الملكة بالفعل مع بايدن وزوجته خلال زيارتهما لبريطانيا، عندما استضافت حفل استقبال لقادة مجموعة السبع وزوجاتهم في كورنوال على الطرف الجنوبي الغربي من إنجلترا حيث عقدت القمة.