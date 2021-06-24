محكمة بريطانية ترفض طعنا بشأن سائقي شركة "ديليفرو"

رفضت محكمة الاستئناف البريطانية، يوم الخميس، طعنا مقدما من نقابة العمال المستقلين في بريطانيا.

ونقلت "رويترز" عن الشركة أن المحكمة برفضها الطعن فهي تؤكد أن السائقين العاملين لدى منصة توصيل الطعام "ديليفرو" يعملون لحسابهم الخاص.

وأوضحت "ديليفرو" أن هذا الحكم هو الرابع من نوعه، والذي قضى بأن سائقيها يعملون لحسابهم الخاص، بعد حكم صادر عن لجنة التحكيم المركزية وحكمين آخرين من المحكمة العليا.

وكانت "أوبر" المنصة رقم واحد لحجز السيارات في العالم، قد أعلنت اليوم، منذ نحو أربع سنوات، في بيان مشترك مع الشركة الفرنسية "أكسا فرانس" نيتها تقديم تأمين مجاني للسائقين العاملين فيها ضد الحوادث.

أتى هذا الإجراء بعد قرابة شهر من توفير شركة "ديليفرو" لخدمات التوصيل تأمينًا اجتماعيًا لموظفيها، ما فتح الباب أمام معظم الشركات والمنصات لهذ الإجراء الذي يلزم به قانون.

ويندرج التأمين ضمن الأنظمة التأمينية الطوعية التي يدفع رسومها الموظفون لتغطية الحوادث المهنية، حيث ينص على منح الموظف بدلا يغطي النفقات الصحية اللازمة بواقع 100 % في حالة الحوادث و150 % في حالة الحاجة إلى تركيب أطراف صناعية أو أدوات طبية.