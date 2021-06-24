ماكرون يدعو الاتحاد الأوروبي إلى مزيد من التنسيق لمواجهة سلالة كورونا المتحورة "دلتا"

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دول الاتحاد الأوروبي إلى توخي الحذر الشديد بشأن السلالة "دلتا" المتحورة من فيروس كورونا، لافتا إلى أهمية المزيد من التنسيق بشأن دخول السائحين القادمين من خارج دول الاتحاد الأوروبي.

وتابع ماكرون: "بالنسبة لي، فإن إحدى القضايا الجديرة بالنقاش هي اتخاذ قرارات منسقة فيما يتعلق بفتح الحدود، والاعتراف باللقاحات، لأنه في هذه المرحلة يتعين علينا فقط الاقتصار على اللقاحات المعتمدة من قبل السلطة الطبية الأوروبية".

ونقلت "رويترز" عن ماكرون قوله قبل قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "يجب أن نكون يقظين جميعًا لأن السلالة المتحورة "دلتا"، التي كثر الحديث عنها قادمة، والتي تنتشر بسرعة أكبر بكثير من السلالات الأخرى وتؤثر على الأشخاص الذين لم يتم تطعيمهم أو الذين تلقوا جرعة واحدة فقط"، مضيفًا أن الاتحاد الأوروبي بحاجة إلى زيادة التطعيمات

وفي وقت سابق، أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، التعاقد على 150 مليون جرعة إضافية من لقاح شركة "موديرنا"، المضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت فون دير لاين في تغريدة: "اليوم نجحنا في التوصل لتعاقد للحصول على 150 مليون جرعة إضافية من لقاح موديرنا"، مضيفة: "نعمل أيضا على التوصل لتعاقد بشأن الأجيال الجديدة من اللقاحات".

وبحسب بيان للاتحاد الأوروبي، فإن التعاقد يضمن وصول الجرعات ابتداءا من الربع الثالث من العام الحالي 2021 وحتى نهاية عام 2022.