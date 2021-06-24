%73 من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء البوركيني في المسابح

بعد قرار نواب الحزب الإشتراكي الفرنسي بإلغاء تعديل نص القانون الذي يحظر ارتداء زيّ البوركيني في حمامات السباحة (المسابح)، في أوائل يوينو/ حزيران الجاري، أظهرت نتائج مسح إلكتروني قام به معهد "سي إس آي" للإحصاء، أن 73% من الفرنسيين ضد هذا القرار.

ووفقا للمسح الذي تم إجراؤه لقناة "سي نيوز" الفرنسية، فإن 73% من الفرنسيين يؤيدون حظر ارتداء زيّ البوركيني في المسابح، وأن 26% يؤيدون ارتداءه بينما 1% فقط لم يجيبوا.

"وتم تعريف زي البوركيني حسب المسح الإلكتروني بأنه "ملابس استحمام تغطي الجسم كله ما عدا القدمين واليدين والوجه".

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وكشف المسح أن جميع الفئات العمرية التي عارضت ورفضت إلغاء قرار الحظر كانت من 35 إلى 65 سنة وما فوق، وتراوحت نسب معارضتهم بين 88% و61%، حيث أظهر المسح أنه كلما تقدم العمر كلما كانت المعارضة أكثر، باستثناء الفئات العمرية للذين تراوحت أعمارهم بين 18 و24 سنة، فقد أظهر المسح أن 67% منهم مؤيدين لترخيص ارتدائه.

وتبقى قضية السماح بارتداء زي البوركيني في المسابح مسألة خلاف في مجلس النواب الفرنسي، ومع ذلك، يبدو أن الرأي العام قد اتخذ قراره بالفعل، فإن سبعة من كل عشرة فرنسيين يؤيدون حظر هذا الزي الذي أثار جدلا في أوساط المجتمع الفرنسي.