رئيس الوزراء الإسرائيلي يلتقي رئيس هندوراس خلال افتتاح السفارة في القدس

التقى رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، اليوم الخميس، رئيس هندوراس خوان أولندو إرننديس، في مقر رئاسة الوزراء في القدس.

وعقد الزعيمان لقاءا انفراديا، ثم عقدا جلسة عمل بمشاركة وزير الخارجية يائير لابيد ووزير الخارجية ورئيس سلطة الضرائب الهندوراسي، وفقا لصفحة رئيس الوزراء الإسرائيلي على "فيسبوك".

وفي ختام اللقاء وقع وزيرا الخارجية على مذكرة تفاهمات بين البلدين فيما يخص تنفيذ مشاريع في مجالات الزراعة وإدارة الموارد المائية والصحة والتعليم ومشاركة العلم في مجال تطوير الابتكار. كما تم التوقيع على اتفاقية حول تشغيل أزواج الممثلين الدبلوماسيين والإدارايين والقنصليين والفنيين في البعثات الدبلوماسية الخاصة بالبلدين، من شأنها السماح لهم بالحصول على تصريح عمل خارج السفارة.

وأشاد بينيت خلال مراسم تدشين نقل سفارة هندوراس من تل أبيب إلى مدينة القدس بواقع العلاقات بين البلدين، لافتا إلى أن الاتفاقات الجديدة بين الدولتين تمثل دليلا على "الصداقة العميقة والعلاقة الوطيدة".

Hemos mantenido una excelente reunión con el Primer Ministro 𝐍𝐚𝐟𝐭𝐚𝐥𝐢 𝐁𝐞𝐧𝐧𝐞𝐭𝐭 @naftalibennett y esperamos seguir construyendo la sólida relación entre nuestros dos países.



🇭🇳🤝🇮🇱 pic.twitter.com/FnlIepPW2L — Juan Orlando H. (@JuanOrlandoH) June 24, 2021

وخاطب رئيس الحكومة الإسرائيلية رئيس هندوراس بالقول: "نعتبركم صديقا حقيقيا لإسرائيل. لدى الشعب اليهودي ذاكرة طويلة وسيتم تسجيلكم في صفحات التاريخ كالرجل الذي قام بهذه الخطوة الشجاعة والصحيحة تجاه دولة إسرائيل".