روسيا تبدي استعدادها لتزويد بيلاروس بـ "إس 400"

قال النائب الأول لمدير الجهاز الفيدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني أندريه بويتسوف، أن روسيا مستعدة للقيام في أقرب وقت ممكن ببحث مسألة تزويد بيلاروس بمنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس 400" والمنظومات الهجينة لصواريخ الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات من طراز "بانتسير - إس 1"، وذلك بعد استلام طلب بهذا الصدد من مينسك.

مينسك - سبوتنيك . وتابع بويتسوف، اليوم الخميس، في تصريحات للصحفيين: "نحن على اتصال وثيق مع زملائنا البيلاروسيين حول جميع القضايا المتعلقة بمجال التعاون العسكري التقني".

وأضاف: "عند استلام طلب تزويد بيلاروس بمنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس 400" والمنظومات الهجينة لصواريخ الدفاع الجوي والمدفعية المضادة للطائرات من طراز "بانتسير إس 1"، فإنه في مثل هذه المسألة سيتم اتخاذ القرار فيها خلال أقرب وقت".

يذكر أنه سبق وأفاد قائد القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي للقوات المسلحة البيلاروسية إيغور غولوب، بأن هناك عملا يجري ضمن مرحلة ما قبل التوقيع على العقد، وذلك بهدف إعادة تسليح كتائب صواريخ الدفاع الجوي البيلاروسية المزودة بمنظومات صواريخ الدفاع الجوي من طراز "إس 300"، بمنظومات "إس 400" ومنظومات "بانتسير إس1".