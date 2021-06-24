رئيس بولندا يعلن سحب قوات بلاده من أفغانستان بعد 20 عاما

أعلن الرئيس البولندي، أندريه دودا، اليوم الخميس، عن انسحاب القوات العسكرية لبلاده من أفغانستان بحلول نهاية يونيو/ حزيران الجاري.

وكتب دودا على حسابه الرسمي "تويتر" إنه "بحلول نهاية يونيو/ حزيران وبعد 20 عاما ننهي مشاركتنا العسكرية في أكبر عملية عسكرية في تاريخ الحلف"، وأضاف أن أوائل القوات ستعود إلى بولندا مساء اليوم الخميس، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

Zgodnie z decyzjami Sojuszników, postanowiliśmy nie przedłużać misji Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Afganistanie. Z końcem czerwca, po 20 latach, kończymy wojskowe zaangażowanie w największej operacji NATO w historii. Już dziś w nocy do kraju powrócą pierwsi polscy żołnierze — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) June 24, 2021

واتفقت الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي على انسحاب القوات الأجنبية العاملة تحت قيادة الحلف من أفغانستان بالتنسيق مع انسحاب أمريكي بحلول 11 سبتمبر/ أيلول المقبل.

وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية ودول حلف الشمال الأطلسي بعد سحب القوات المسلحة من الأراضي الأفغانية السعي للاعتماد على قوات الجيش والشرطة التي ساعدا في تطويرها بتمويل بلغ مليارات الدولارات للحفاظ على الأمن.