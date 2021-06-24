سجن أمريكية 23 عاما سربت أسماء مخبرين واشنطن في العراق

قضت محكمة أمريكية، اليوم الخميس، بسجن مترجمة مدة 23 عاما، سربت أسماء مخبرين أمريكيين في العراق.

وقضت المحكمة بسجن المترجمة الأمريكية مريم طومسون، (62 عاما)، مدة 23 عاما، التي كانت تعمل مع البنتاغون، واعترفت بأنها سربت لرجل مرتبط بـ"حزب الله" اللبناني أسماء مخبرين للجيش الأمريكي في العراق.

وأفادت وزارة العدل الأمريكية عبر موقعها الرسمي، بأن طومسون أبرمت مع النيابة العامة، اتفاقا أقرت بموجبه بأنها مذنبة بالتهم الموجهة إليها.

واعترفت طومسون بأنها زودت رجلا لبنانيا بمعلومات عسكرية سرية مع علمها بأنه سينقلها بدوره إلى "حزب الله" اللبناني الذي تعتبره الولايات المتحدة "تنظيما إرهابيا".

وصرح جون ديمرز، المسؤول عن شؤون الأمن القومي في وزارة الخارجية الأمريكية، بأن العقوبة التي صدرت في حق طومسون "تعكس خطورة أفعالها: لقد خانت ثقة الشعب الأمريكي والمصادر التي عرضتها للخطر والجنود الذين عملت معهم".

وكشفت وثائق المحاكمة، أن طومسون كانت تعمل مترجمة فورية في قاعدة عسكرية في الخارج عندما نسجت في عام 2017 علاقة عبر تطبيق فيديو مع رجل أفصح لها أنه مرتبط بـ"حزب الله" اللبناني، و"قد أصبحت، مع مرور الوقت، مهتمة به عاطفيا".

وتم اعتقال طومسون من قبل مكتب التحقيقات الفيدرالي "إف بي آي" في 27 فبراير/ شباط 2020.