فنلندا: سجلنا زيادة في إصابات كورونا بعد عودة مشجعي كرة القدم من روسيا

قالت السلطات الصحية في فنلندا، اليوم الخميس، إن عودة جماهير كرة القدم من روسيا عقب مباريات دوري أبطال أوروبا (يورو 2020)، تسببت في زيادة حالات الإصابة اليومية بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت السلطات أن هناك نحو 100 إصابة بكورونا سجلت هذا الشهر في معبرين حدوديين، معظمهم من بين الجماهير العائدة من روسيا، بحسب "رويترز".

وكانت أعداد من الجماهير الفنلندية انتقلت إلى روسيا هذا الشهر لتشجيع منتخبهم الوطني في مبارياته في مدينة سان بطرسبرغ، حيث مُني هناك بهزيمتين.

ووفقا لبيانات رسمية، فإن إجمالي الإصابات الجديدة اليومية ارتفع منذ ذلك الحين من نحو 50 إلى ما يزيد على 100 إصابة.

وقال ريستو بيتيكاينن، كبير أطباء قسم المستشفيات الذي يغطي نقطة العبور الرئيسية: "هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا في المباريات. من الواضح أنه (الفيروس) منتشر هناك بشكل مذهل، مع الأخذ في الاعتبار أن الفنلنديين تفاعلوا مع بعضهم البعض".

وقال المعهد الفنلندي للصحة والرعاية، إن نحو 100 إصابة تم تشخيصها بين الفنلنديين الذين سافروا إلى سان بطرسبرغ، والعدد مرشح للارتفاع.

تم العثور على معظم الإصابات لدى الأشخاص في 15 حافلة غادرت المدينة الروسية متوجهة إلى فنلندا في 22 يونيو/ حزيران.