السفير الأمريكي لدى موسكو يبدي استعداده لتحقيق الاستقرار مع روسيا

أبدى السفير الأمريكي لدى موسكو جون سوليفان، استعداده للعمل من أجل تحقيق علاقات مستقرة بين موسكو وواشنطن.

وقال جيسون ريبولز المتحدث باسم البعثة الدبلوماسية الأمريكية نقلا عن السفير سوليفان "وصلت إلى موسكو اليوم، وأنا مستعد للعمل مع فريق السفارة الأمريكية لإحراز تقدم في أولويات السياسة الخارجية الأمريكية، ومع روسيا لتحقيق علاقات مستقرة بين بلدينا".

Ambassador Sullivan: “Arrived back in Moscow today. Ready to work with the @USEmbRu team toward progress on U.S. foreign policy priorities, and with #Russia on our goal of a stable and predictable relationship between our countries.” pic.twitter.com/4rfNtV7wsY — Jason P. Rebholz (@USEmbRuPress) June 24, 2021

وكان السفير الروسي لدى الولايات المتحدة أناتولي أنطونوف، ورئيس البعثة الدبلوماسية الأمريكية في موسكو جون سوليفان، قد وصلا في وقت سابق، إلى بلديهما لإجراء مشاورات. وفي لقاء جنيف في 16 حزيران/ يونيو الجاري، اتفق الرئيسان الروسي والأمريكي فلاديمير بوتين وجو بايدن على عودة السفراء للعمل.