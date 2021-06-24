رئيس وزراء إسرائيل: لا يجوز توقيع صفقات مع النظام الإيراني الذي يسعى لتطوير أسلحة نووية

صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، اليوم الخميس، بأنه لا يجوز توقيع أي صفقات مع إيران التي تسعى للحصول على أسلحة نووية.

وحسبما نقلته هيئة البث الإسرائلية، فإن نفتالي بينت أدرج، في كلمة ألقاها خلال مشاركته في مراسم تخرج دفعة جديدة من طياري سلاح الجو، إيران ضمن الأعداء، وقال:

"الأعداء، ومنهم ايران، يتطورون ولكننا نعقد العزم على الدفاع عن أنفسنا".

وأوضح بينت أن بلاده تستشير أصدقاءها ولن تتردد في التصرف إذا لزم الأمر، مشدّدا على أنه "لا يجوز توقيع صفقات مع النظام الإيراني الذي يسعى للحصول على أسلحة نووية".

جاءت هذه التصريحات عقب الهجوم التخريبي الذي استهدف، أمس الأربعاء، مبنى تابعا لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، عن مصدر إيراني مطلع على الهجوم ومسؤول استخباراتي كبير لم تذكر جنسيته، قولها إن "المبنى المستهدف قرب مدينة كرج، عند مشارف العاصمة طهران، كان أحد مراكز التصنيع الرئيسية في البلاد، لإنتاج أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في منشأتي فوردو ونطنز النوويتين".