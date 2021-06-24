سجن داعية إسلامي بارز 4 سنوات يكذب على الدولة في نتيجة "اختبار كورونا"

قضت محكمة في إندونيسيا، اليوم الخميس، بسجن داعية إسلامي بارز لمدة أربع سنوات، بعدما أخفى معلومات حول نتيجة اختبار فيروس كورونا الخاص به عن السلطات.

وحسب وكالة "أسوشيتد برس"، صرحت المحكمة في حيثياتها، أن الداعية رزق شهاب كذب بشأن نتيجة اختبار كوفيد-19، مما جعل تتبع المخالطين أكثر صعوبة.

وذكرت الوكالة أن الشوارع المؤدية إلى المحكمة تم إغلاقها بسبب محاولة الآلاف من أنصار شهاب تنظيم مسيرة للمطالبة بالإفراج عنه.

وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريق أتباعه المتشددين الذين حاولوا الاقتراب من المحكمة، واعتقل المئات ممن رفضوا المغادرة.

وأشارت الوكالة إلى أن هذا هو ثاني حكم بالسجن خلال عدة أشهر يصدر بحق شهاب، حيث صدرت أحكام في 27 مايو/أيار الماضي، بحقه وخمسة من أتباعه بالسجن لمدة 8 أشهر بعد إدانتهم بخرق قواعد مكافحة كورونا من خلال تنظيم حفل زفاف لابنته العام الماضي.

كما تم تغريمه 20 مليون روبية (1400 دولار) بسبب إقامته تجمعا دينيا.

وبعد التجمعات، تم حجزه في مستشفى خارج العاصمة جاكرتا للعلاج من كوفيد-19، لكن مسؤولي المستشفى أبقوا حالته سرية.

وجاء في لائحة الاتهام: أن تصريح شهاب الكاذب بأنه يتمتع بصحة جيدة، عرّض المجتمع للخطر، معتبرا أنه حضر عدة مناسبات شارك فيها آلاف الأشخاص.

وقال القاضي إن شهاب رفض طلبا من فريق عمل معني بوباء كورونا تابع للحكومة للاطلاع على نتيجة فحوص الإصابة بالفيروس، الذي تم إجراؤه في مستشفى بالقرب من جاكرتا.

كما يحاكم مدير المستشفى أيضا لضلوعه في التستر على النتائج.