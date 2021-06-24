خوفا على سلامتهم... أمريكا تنقل مترجمين أفغان إلى دول عربية

كشف مسؤولون أمريكيون، اليوم الخميس، أن واشنطن تخطط لإجلاء مجموعة من المترجمين الفوريين الأفغان المعرضين للخطر، قبل أن يستكمل الجيش الأمريكي انسحابه من أفغانستان.

قال جون كيربي، المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن إجلاء هؤلاء المترجمين قد لا يستلزم الاستعانة بطائرات عسكرية، بحسب "رويترز".

كما أوضح النائب الجمهوري البارز مايك ماكول أن إجلاء هؤلاء المترجمين سيشمل أسرهم، مشيرا إلى أن العدد الإجمالي قد يصل إلى زهاء 50 ألفا.

وقال النائب الجمهوري الذي بحث خطة إجلاء المترجمين مع مسؤولين في الإدارة الأمريكية إن الدول التي قد ينقل إليها الأشخاص الذين سيتم إجلاؤهم تشمل الإمارات والبحرين وقطر والكويت.

ويشكل قرار الإجلاء تهديدا بإحداث شعور بالأزمة في أفغانستان قبل يوم واحد من لقاء بايدن مع الرئيس الأفغاني أشرف غني لإجراء محادثات تهدف إلى إبراز الإحساس بالشراكة رغم الانسحاب العسكري الأمريكي.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، دعت حركة طالبان، المترجمين الأفغان الذين عملوا مع القوات الدولية إلى "التوبة" والبقاء في البلاد بعد رحيل القوات الغربية.

وقالت طالبان في بيان إن هؤلاء المترجمين لن يتعرضوا لخطر من قبل الحركة، بحسب وكالة "فرانس برس".

وإثر توقيع واشنطن اتفاقا مع طالبان على الانسحاب غير المشروط، وضع الرئيس الأمريكي جو بايدن تاريخا رمزيا هو 11 أيلول/سبتمبر لاستكمال انسحاب القوات الأجنبية من أفغانستان، لكن العمليات قد تنتهي خلال الصيف.