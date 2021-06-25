خامنئي يتلقى الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني... صور وفيديو

تلقى المرشد الأعلى في إيران علي خامنئي، اليوم الجمعة، الجرعة الأولى من لقاح كورونا الإيراني "إيران بركت" المضاد لكوفيد-19.

وبعد تلقيه اللقاح، عبر خامنئي عن شكره لكل من حاول وطبق علومه وخبراته العلمية والعملية ليتمكنوا من دعم بلاده بهذه الإمكانية العظيمة والمشرفة، (إنتاج اللقاح المضاد لكورونا)".

أتوجّه بالشكر الجزيل إلى كلّ الذين بذلوا الجهود ووظّفوا علومهم وتجاربهم وجهودهم العلميّة والعمليّة ليتمكّنوا من جعل البلد يحظى بهذه القابليّة الكبرى والمشرّفة، وأعني #لقاح_كورونا. pic.twitter.com/lje22vpAHM — الإمام الخامنئي (@ar_khamenei) June 25, 2021

وأضاف "منذ مدة حثوني على أخذ لقاح ضد كورونا، أولاً، لم أرغب في تلقي لقاح غير إيراني؛ ثانيا قلت إننا ننتظر إنتاج اللقاح في البلاد وعندها نتلقى لقاحنا الخاص.. فلنعتز بهذا التكريم الوطني بالمعنى الحقيقي للكلمة".

وتابع "بالإضافة إلى إنتاج اللقاح القوي وبسرعة وفي الوقت المناسب، يجب نشر الوثائق والمقالات العلمية الخاصة باللقاح الإيراني للعالم للتعرف على عملنا الرائع".

وكانت السلطات الإيرانية قد أعلنت، قبل نحو 10 أيام الموافقة على إجازة الاستخدام "الطارئ" لأحد مشاريع اللقاحات المحلية المضادة لكوفيد-19 والذي يحمل اسم "إيران بركت".

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، أعلنت أن المرشد رفض تلقي لقاح أجنبي في السابق عندما جاء دور من أعمارهم فوق الـ 80 عاما.

قائد الثورة الإسلامية السيد "سيد علي خامنئي" يتلقى قبل ظهر اليوم لقاح كورونا الايراني "كوو #ايران بركت" pic.twitter.com/fDMCDbi5O3 — هنا طهران (@honatahran) June 25, 2021

وطالب بالانتظار لتلقي اللقاح الإيراني، وذلك ضمن الخطة الوطنية للتطعيم لمن أعمارهم فوق الـ80 عاما.

وتعد إيران أكثر الدول تأثرا بكوفيد-19 في الشرق الأوسط، وأعلنت رسميا تسببه بوفاة أكثر من 82 ألف شخص من أصل أكثر من 3 ملايين إصابة.