ميركل: دول الاتحاد الأوروبي ستواصل مناقشة صيغ الحوار مع روسيا

أعلنت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، أن دول الاتحاد الأوروبي ستواصل مناقشة الصيغ والشروط الممكنة لإجراء محادثات مع روسيا على أعلى مستوى.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" تصريحات ميركل، التي قالتها خلال مؤتمرها الصحفي: "أعتقد أنه خلال هذا الوضع الراهن، سيكون من المعقول العثور على الصيغ التي من خلالها سيقوم الاتحاد الأوروبي بالحوار مع روسيا".

وأضافت ميركل قائلة: "لم نتقدم بما يكفي أمس لعقد اجتماع رفيع المستوى مع الرئيس الروسي، لكننا سنواصل البحث عن صيغ وشروط التواصل مع موسكو في الاجتماعات المقبلة وسنعود إلى هذا الموضوع بالتأكيد".

وشددت ميركل على أنها لا ترى أن مثل هذا الشكل من المفاوضات سيكون مشجعا ومنتجا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مشيرة إلى أنه حتى خلال الحرب الباردة ظلت قنوات التواصل والحوار مفتوحة.