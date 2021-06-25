فرنسا... نصب 250 خيمة أمام بلدية باريس

أكدت وسائل إعلام فرنسية، اليوم الجمعة، أنه تم نصب 250 خيمة أمام مقر بلدية العاصمة الفرنسية، باريس.

وجاء في تقرير لوكالة "فرانس برس"، ظهر اليوم الجمعة، أن مهاجرين وداعمين لهم، يقومون بنصب مئات الخيم أمام مقر بلدية باريس، منذ مساء أمس الخميس، بدعوى المطالبة بإيجاد مأوى لهم.

وأفادت الوكالة الفرنسية بأن القائمين على نصب الخيم والداعمين لهم، يعود أغلبهم إلى عائلات متحدرة من أصول أفريقية، حيث نقلت على لسان مسؤول محلي في جمعية "يوتوبيا 56" التي قامت بالمبادرة، كيريل ثوريا، مطالبة هؤلاء العائلات بإيجاد مأوى لهم، وذلك بعد تلقيهم أي ردود من بلدية باريس.

وأشارت إلى رسالة مؤرخة، الأربعاء الماضي، تم إرسالها إلى السلطات الإقليمية من قبل بلدية باريس، بأنها تلفت انتباه الحكومة الفرنسية إلى وضع عائلات طالبت باللجوء، وهي أسر وعائلات ليس لديها مأوى في العاصمة الفرنسية، باريس.

وناشدت بلدية باريس في رسالتها تلك الحكومة الفرنسية بضرورة التكفل بتلك العائلات التي لا تزال دون مأوى، في أقرب وقت ممكن، حتى لا تتكرر ظاهرة نصب مخيمات كبيرة الحجم أمام مقر البلدية، مثل التي كانت موجودة في السنوات الأخيرة في شمال العاصمة، باريس.