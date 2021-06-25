الرئيس الأذربيجاني يطوي صفحة نزاع قره باغ

أعلن الرئيس الأذربيجاني، إلهام علييف، اليوم الجمعة أن نزاع ناغورني قره باغ قد تم تسويته ولا داعي لإجراء أي مفاوضات بشأنه.

وجاءت تصريحات علييف خلال استقباله وزراء خارجية دول رومانيا والنمسا وليتوانيا نقلتها وكالة "ٍسبوتنيك" قال علييف خلالها "حاليا نحن في مرحلة التنمية بعد الحرب والنزاع لقد تم حل نزاع ناغورنو قره باغ وليس هناك حاجة للتفاوض بشأن هذه القضية مجددا".

وأشار علييف إلى أن البيان الثلاثي الموقع في 10 نوفمبر 2020 من قبل قادة أذربيجان وأرمينيا وروسيا ليس مجرد اتفاق لوقف إطلاق النار كما يحاول بعض السياسيين الدوليين تقديمه.

وأضاف علييف قائلا "كل من يقرأ هذه الوثيقة سيرى أنها تغطي العديد من القضايا الأخرى ويجب أن نفكر في المستقبل لقد طوينا هذه الصفحة ونحن مستعدون للمضي قدما والمساهمة في الاستقرار الإقليمي".

وأعرب علييف عن أمله في أن توافق سلطاتها بعد الانتخابات البرلمانية في أرمينيا على إبرام معاهدة سلام مع أذربيجان.

وشهدت منطقة قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان عمليات حربية جديدة في عام 2020. وفي هذه العمليات لم يحالف الحظ الطرف الأرميني الذي تمكن في الحرب السابقة في بداية تسعينات القرن الـ20 من تحقيق السيطرة على المنطقة. أما الآن فقد تعهد الطرف الأرميني بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي ترعاه روسيا، بوضع أجزاء من المنطقة تحت إدارة الطرف الأذربيجاني.