الاتحاد الأوروبي: شهادة كورونا الرقمية تدخل حيز التنفيذ من بداية يوليو

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، اليوم الجمعة، أن 26 دولة من دول الاتحاد الأوروبي انضمت بالفعل إلى نظام شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لفيروس كورونا، وستعمل كما هو مخطط لها في 1 يوليو/ تموز المقبل.

موسكو - سبوتنيك. وقالت فون دير لاين، خلال مؤتمر صحفي عقب قمة الاتحاد الأوروبي: "سيبدأ العمل بنظام شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لفيروس كورونا كما هو متوقع في الأول من يوليو المقبل".

وأضافت: "الآن 26 دولة عضو في الاتحاد موصولة بالفعل بهذا النظام".

وكان نواب البرلمان الأوروبي صادقوا، الأسبوع الماضي، على اعتماد "شهادة الاتحاد الأوروبي الرقمية لفيروس كورونا"، التي تتيح لحامليها التنقل بين الدول الأوروبية الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، دون الحاجة إلى الحجر الصحي أو الخضوع لاختبارات إضافية لفيروس كورونا.

وتمت الموافقة على شهادة فيروس كورونا الرقمية الجديدة الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي بـ546 صوتا لصالحها، و93 صوتا ضدها، وامتناع 51 عن التصويت.

وسيدخل نظام العمل بهذه الشهادة حيز التنفيذ في 1 يوليو / تموز 2021، وسيظل ساريًا لمدة 12 شهرًا، ولن تكون الشهادة شرطا مسبقا لممارسة الحق في حرية التنقل ولن تعتبر وثيقة سفر في الآن ذاته.

وتتضمن البيانات أن حامل الشهادة، قد تلقى لقاح ضد فيروس كورونا أو أنه حصل مؤخرا على نتيجة تثبت أنه غير حامل للفيروس أو أنه تعافى من الإصابة بكوفيد-19.

وقد بدأت بالفعل بلغاريا وجمهورية التشيك والدنمارك وألمانيا واليونان وكرواتيا وبولندا في إصدارها.