كوخافي في ختام زيارته لواشنطن: بحثنا سبل منع إيران من حيازة سلاح نووي

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أفيف كوخافي، إنه بحث مع الأمريكان سبل منع إيران من حيازة أسلحة نووية.

جاء ذلك في ختام زيارة كوخافي التي استمرت عدة أيام إلى واشنطن، بحسب قناة "كان" الرسمية.

وقال كوخافي: "لقد حققت الزيارة أهدافها، التي تتمثل أولا وقبل كل شيء في دراسة سبل وإمكانيات منع إيران من حيازة القدرات العسكرية النووية، وكذلك توسيع التعاون العملياتي بين الجيشين الإسرائيلي والأمريكي".

وأضاف: "أثبتت الزيارة مرة أخرى أن العلاقة الوثيقة والتعاون بين دولة إسرائيل وجيشها والولايات المتحدة في مجال الأمن هو ركيزة أساسية في الحفاظ على الاستقرار والأمن في الشرق الأوسط".

وترفض إسرائيل المفاوضات الجارية منذ أبريل/ نيسان الماضي في العاصمة النمساوية فيينا، لإعادة واشنطن إلى الاتفاق النووي الذي وقعه الغرب مع طهران في 2015، وانسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018.

وأواخر الشهر الماضي، هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بأن بلاده ستختار إحباط برنامج إيران النووي حتى لو توترت علاقتها مع واشنطن.

وقال نتنياهو في احتفال بمناسبة تعيين رئيس الموساد الجديد ديفيد بارنيا، وبحضور العديد من أعضاء الموساد: "المهمة الأولى لكل واحد منكم هي منع إيران من تسليح نفسها بأسلحة نووية".

وتابع: "أنا أقدر كثيراً صديقتنا الولايات المتحدة، التي كانت تقف إلى جانبنا لسنوات عديدة. هذا جزء لا يتجزأ من أمننا القومي، لكن يمكن أن يكون هناك وضع يتطلب فيه هدفنا الأسمى -أي ضمان عدم إنهاء آيات الله في طهران لآلاف السنين من وجود الشعب اليهودي- اتخاذ قرارات شجاعة ومستقلة".

وأضاف: "على أي حال، مع أو بدون اتفاق، سنفعل كل شيء لحرمان إيران من الأسلحة النووية لأن هذا يتعلق بوجودنا ذاته".