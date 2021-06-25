تل أبيب... اعتقال 50 شخصا حاولوا الهجوم على مسيرة ضخمة للمثليين (فيديو)

صرحت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة، أنها اعتقلت 50 شخصا حاولوا الهجوم على مسيرة حاشدة للمثليين في مدينة تل أبيب وسط البلاد.

وانطلقت المسيرة التي شارك فيها نحو 100 ألف إسرائيلي في ختام أسبوع يعرف في إسرائيل باسم "فخر المثليين"، يتم تنظيمه سنويا في شهر يونيو/ حزيران.

وبحسب قناة "كان" الرسمية، اعتقلت الشرطة 50 شخصا كانوا يخططون للمساس بعناصر الشرطة التي تؤمن المسيرة وكذلك بالمشاركين فيها.

وقالت الشرطة في تغريدة على "تويتر" إن قوات كبيرة من عناصرها شاركت في تأمين المسيرة التي أشرف على تأمينها وزير الأمن الداخلي عومر بارليف وقائد الشرطة يعكوف شفتاي.

כוחות גדולים של משטרת ישראל שמרו על הביטחון והסדר במצעד הגאווה בתל אביב 🙏 pic.twitter.com/UWQdVcBr5j — משטרת ישראל (@IL_police) June 25, 2021

وشارك في المسيرة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي بينهم "غابي لاسكي" النائبة عن حزب "ميرتس" اليساري، و"ميراف بن آري" النائبة عن حزب "هناك مستقبل".

מצעד הגאווה 2021. עד שיהיה שוויון לכולןם. pic.twitter.com/fcnafR9AiR — Gaby Lasky | גבי לסקי | غابي لاسكي (@gaby_lasky) June 25, 2021

وتم توقيف أحد سكان إيلات في الثلاثينيات من عمره وهو في طريقه إلى مسيرة المثليين وبحوزته وسائل هجوم، بما في ذلك صاعق كهربائي.

תושב תל אביב נעצר בדרכו למצעד הגאווה עם אמצעי תקיפה – בחשד שתכנן לפגוע בחוגגים@daniel_elazar pic.twitter.com/Bt2850vRA6 — כאן חדשות (@kann_news) June 25, 2021

يشار إلى أن المسيرة المذكورة هي الـ 22 في تاريخ إسرائيل، هي الأكبر للمثليين في العالم، وقد ألغيت العام الماضي بسبب وباء كورونا.