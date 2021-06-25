بايدن يعين مبعوثا خاصا لحقوق مجتمع المثليين

عين الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الجمعة، جيسيكا ستيرن، مبعوثة خاصة لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز حقوق مجتمع المثليين، وذلك بالتزامن مع احتفال البيت الأبيض بشهر الفخر الخاص بالمثليين.

وصرح البيت الأبيض في بيان له أن بايدن سيقدم ستيرن خلال تصريحات في القاعة الشرقية بالبيت الأبيض بعد ظهر يوم الجمعة، يحدد فيها جدول أعمال إدارتها لتعزيز حقوق المثليين في أمريكا.

وتشغل جيسيكا ستيرن حاليا منصب المدير التنفيذي في "آوترايت أكشن إنترناشونال"، وهي مجموعة تدافع عن حقوق الإنسان للمثليات والمثليين ومزدوجي الميل الجنسي، ومغايري الهوية الجنسية وثنائيي الجنس والمثليين حول العالم، كما تعمل على وقف التمييز والعنف الذي يواجهونه.

وتشغل ستيرن أيضا منصب أستاذ مشارك مساعد للشؤون الدولية والعامة في جامعة كولومبيا.

وستكون جيسيكا ستيرن هي ثاني شخص يتولى منصب مبوثة خاصة لتعزيز حقوق المثليين في وزارة الخارجية الأخريمية، بعد أن تم اختيار راندي بيري كأول شخص على الإطلاق يتولى تلك المهام في عام 2015 في ظل إدارة الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما.

It's all about the right person for the right job.



Thank you, President Biden!!https://t.co/AEyTT0dwai — DAVE #RESIST #Resist #DemVoice1 #ONEV1 (@WontCaveDave) June 25, 2021

يشار إلى أن منصب المبعوث الخاص لوزارة الخارجية الأمريكية لتعزيز حقوق مجتمع المثليين ظل شاغرا في ظل إدارة الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب.

وأشار البيت الأبيض إلى أن جيسيكا ستيرن ستكون حاسمة في تنفيذ مذكرة رئاسية وقعها بايدن في وقت سابق من هذا العام، بشأن حماية حقوق مجتمع المثليين في جميع أنحاء العالم، و"ضمان أن الدبلوماسية الأمريكية والمساعدات الخارجية تعزز وتحمي حقوق الإنسان الخاصة بأفراد مجتمع المثلييم في جميع أنحاء العالم".

وقال في بيان رسمي: "في الوقت الذي تتعرض فيه حقوق الإنسان للمثليين ومزدوجي الميل الجنسي ومغايري الهوية الجنسانية والخناثى للتهديد المتزايد في جميع مناطق العالم، سيجمع المبعوث الخاص بين الحكومات ذات التفكير المماثل، ومنظمات المجتمع المدني، والشركات والمنظمات الدولية لدعم الكرامة والمساواة للجميع".