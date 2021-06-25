إغلاق مدينة فيرتسبورج الألمانية بسبب حوادث طعن

أعلنت الشرطة الألمانية، اليوم الجمعة، إغلاق بعض القطاعات الهامة وسط مدينة فيرتسبورج بسبب حوادث طعن ظهر اليوم الجمعة.

وبحسب وكالة "رويترز"، أفادت وسائل إعلام محلية في ألمانيا بوقوع عدد من حوادث الطعن داخل المدينة، مشيرة إلى أنه لا توجد مخاطر تهدد على السكان.

وأعلنت الشرطة الألمانية اعتقال مشتبه به وحيد على خلفية تنفيذ هجوم بسكين داخل المدينة، وقالت شرطة منطقة لوار فرانكونيا في تغريدة على "تويتر": "ألقينا القبض على مشتبه به…لا مؤشرات على مشتبه به ثان ولا خطر على السكان".

وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية إن ثلاثة أشخاص قتلوا طعنا وأصيب 6 آخرين في هجوم وقع بمدينة فيرتسبورج، اليوم الجمعة، وأكدت اعتقال أحد المشتبه بهم بعد إطلاق النار عليه.