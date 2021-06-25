الجولان تشعل معركة كلامية بين حكومة بينيت ونتنياهو

اتهمت الحكومة الإسرائيلية الجديدة بقيادة نفتالي بينيت حزب "الليكود" بقيادة رئيس المعارضة بنيامين نتنياهو، بالترويج لتقارير بشأن عزم إدارة الرئيس الأمريكي جو باين سحب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وقال مسؤولون كبار في حكومة بينيت لقناة "كان" الرسمية إن بث تلك التقارير جاء من محيط نتنياهو في محاولة للإضرار بحكومتهم.

من جانبه، قال وزير الخارجية الإسرائيلي يائير لابيد في تغريدة بحسابه على تويتر: "هضبة الجولان هي ثروة استراتيجية وجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة".

وأضاف لابيد: "اعترفت الولايات المتحدة الأمريكية بسيادتنا على هضبة الجولان وبأهميتها الاستراتيجية لأمن إسرائيل".

واعتبر في تلميح لنتنياهو أن

"من ينشر الشائعات حول إلغاء هذا الاعتراف يضر بالأمن، ويضر بإعلان السيادة وهو على استعداد (ليس للمرة الأولى) للتسبب في ضرر حقيقي لدولة إسرائيل، وتعريض أمنها وعلاقاتها مع الولايات المتحدة للخطر، فقط من أجل الإضرار بالحكومة الجديدة".

ולסכן את ביטחונה ואת יחסיה עם ארה״ב, רק כדי לפגוע בממשלה החדשה. — יאיר לפיד - Yair Lapid🟠 (@yairlapid) June 25, 2021

بدوره، نفى حزب الليكود بقيادة نتنياهو تلك الاتهامات وقال "هذا لم يحدث أبدا، ليس هناك حدود للأكاذيب"، وفق ما نقلته قناة "كان".

وأمس الخميس، أفادت تقارير إعلامية غربية، بأن الإدارة الأمريكية قد تتراجع عن اعتراف بلادها بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وجاء في تقرير للموقع الإلكتروني "واشنطن فري بيكون"، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، قد تتراجع عن اعتراف واشنطن بالسيادة الأمريكية على هضبة الجولان السورية المحتلة.

وكان الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، قد أعلن اعتراف بلاده بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية المحتلة، وذلك في عام 2019، وهي الهضبة أو المرتفعات التي احتلها الجيش الإسرائيلي عام 1967.

يذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 497 عام 1981 يدعو إسرائيل إلى إلغاء قرارها بضم مرتفعات الجولان بحكم الأمر الواقع، ويعتبر أن قرارها بشأن ضمه لاغ وباطل، وليس له أثر قانوني دولي.